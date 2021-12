“Per Vlahovic la Juventus offre rate da 129 euro al mese in accordo con la Guardia di Finanza”

Benedetto Ferrara, con il suo inconfondibile sarcasmo, ha parlato a La Nazione dell’interesse della Juventus per Vlahovic:

“C’è ancora chi tiene vivo l’interesse della Juventus per il bomber serbo. L’offerta del noleggio a lungo termine va avanti. In pratica la Juve mette sul piatto un pagamento in cinque anni a 129 euro al mese con maxi rata finale da decidere in accordo con la Guardia di finanza. Come acconto la Fiorentina chiede di vedere il listino delle occasioni a km zero. A Pradè fa impazzire una Multipla ibrida (o vai a benzina oppure vai a piedi) di colore fucsia metallizzato tenuta sempre in garage perché per andarci in giro serve parecchio coraggio. Vedremo”

“RISTIC, VENDICI ANCHE KOKORIN E TI DIAMO 10 MILIONI DI COMMISSIONI”