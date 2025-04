Ferrara: “La Fiorentina per adesso è fuori dalle coppe. Palladino vuole giocare in contropiede”

Benedetto Ferrara, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno il giorno prima della sfida della Fiorentina contro l’Atalanta, queste le sue parole:

Gasperini e la sfida contro l’Atalanta

“Gasperini non è forse tra i più simpatici, ma resta un allenatore straordinario. Ha sviluppato un calcio atletico e al contempo molto interessante. A Bergamo ha potuto esprimersi al meglio grazie a un ambiente che lo ha accolto con rispetto e affetto, proprio come Firenze ha fatto con Moise Kean. La partita contro l’Atalanta è di grande importanza, specialmente perché il Bologna ha appena vinto contro il Venezia. Ora risalire la classifica è essenziale, visto che la Fiorentina è momentaneamente fuori dalle posizioni europee, anche se per poco.”

Le recenti prestazioni della Fiorentina

“La Fiorentina ha mostrato ottime prestazioni contro Juventus e Panathinaikos. Abbiamo capito che la squadra di Palladino predilige giocare in contropiede. Per la partita di domani, conta solo il risultato, ma per battere l’Atalanta sarà indispensabile anche giocare bene. Kean e Gudmundsson possono essere le armi principali per far male ai nerazzurri. L’islandese sta attraversando un periodo di forma straordinario ed è diventato un giocatore ambito da molti. Palladino, a Firenze, ha fatto esperienza, ha commesso errori ed è stato criticato, ma ora ha trovato il giusto equilibrio tattico per questa squadra.”

Le potenzialità della Fiorentina

“Questa Fiorentina è capace di tutto, avendo già battuto praticamente tutte le big. Fino alla fine della stagione, la difesa sarà soggetta a rotazioni frequenti: a volte giocherà Comuzzo, altre Marì. A centrocampo c’è abbondanza di scelte; penso che Fagioli e Adli possano giocare insieme senza problemi. Sono particolarmente soddisfatto delle prestazioni di Mandragora, un ragazzo intelligente che si è integrato perfettamente a Firenze”