Tifosi viola contro Iachini per la frase: “Fascia a Chiesa non è stato errore, non sapevo nulla”

La giustificazione di Beppe Iachini alla domanda sulla fascia data a Federico Chiesa in Fiorentina-Sampdoria ha fatto scatenare ulteriori polemiche sul tecnico della Fiorentina per la sua risposta: “La fascia a Chiesa? Non è stato un errore perché non sapevo nulla della Juventus, non potevo immaginare che andasse alla Juventus, non ho mica la palla di vetro”.

Parole che sono state accolte dai tifosi viola come una presa in giro. E sui social si è scatenata anche l’ironia. Il giornalista fiorentino Benedetto Ferrara ha così commentato l’accaduto

Ma non è stato il solo. La maggior parte dei tifosi ha scritto commenti come: “Ma vive su Marte?” oppure “Dove stava quando i tifosi gli hanno chiesto di non mettere quella di Astori”. Insomma, una spiegazione che ha finito per peggiorare la situazione…

