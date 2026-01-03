3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:56

Ferrara: "A Firenze più ultime spiagge che in Maremma. Paratici intanto porta il primo giocatore"

Ferrara: "A Firenze più ultime spiagge che in Maremma. Paratici intanto porta il primo giocatore"

3 Gennaio

Benedetto Ferrara

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara torna a raccontare l’ennesimo incrocio decisivo della stagione viola, una nuova sfida che sa tanto di “dentro o fuori” per la Fiorentina, attesa domenica dalla Cremonese e intanto rinforzata dall’arrivo di Solomon:

«Di ultime spiagge ne abbiamo viste più noi che un abitante della costa maremmana. E di scintille ne abbiamo invocate talmente tante che un tecnico della caldaia ci guarderebbe con sospetto. Ora però arriva la Cremonese, un altro scontro diretto disperato, un’altra occasione per provare a far partire qualcosa. Come si chiama non importa: scintilla, ultima spiaggia, ripartenza. Quello che conta è lottare e non mollare mai.

Intanto, mentre il direttore generale annuncia senza spoiler l’arrivo di un nuovo dirigente, il nuovo dirigente si presenta portando subito un giocatore a Firenze. Non uno qualunque: arriva dal Tottenham, passando per il Villarreal. Insomma, il buon Paratici con un solo colpo riesce a risolvere un problema di ingaggio al Tottenham, ne sistema uno al Villarreal che lo aveva utilizzato pochissimo e, nelle intenzioni, dovrebbe soprattutto risolvere un problema alla sua nuova squadra: la Fiorentina.

Sarà l’ennesima ripartenza, l’ennesimo tentativo. Da queste parti possiamo chiamarla come vogliamo, ma una cosa è certa: dobbiamo provarle davvero tutte per raggiungere l’obiettivo».

