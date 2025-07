Ferrara sicuro: “Sabiri può essere utile nella Fiorentina di Pioli, Sottil no e ha più mercato”

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla convocazione di Sabiri per la tourneé in Inghilterra e l’assenza, invece, di Sottil. Queste le sue parole:

“Sabiri in Inghilterra con la squadra? Nel calcio ci sono delle storie curiose. Lui è un giocatore particolare anche caratterialmente, mi hanno detto che ha una personalità che non piace sempre agli allenatori ma i colpi ce li ha. Con Italiano è stato rimbalzato, con Palladino pure mentre Pioli lo sta valutando anche perchè se Gudmundsson non è al 100% uno come lui fa comodo, è il suo ruolo. Io sono contento perchè dal punto di vista del romanzo, è una storia di un giocatore neanche più giovane e mi piace pensare che stavolta voglia convincere l’allenatore e che magari ci riesce. Se non ci riuscirà va bene uguale.

Sottil? Diverso perchè Pioli lo conosce e nella Fiorentina è dura farlo giocare perchè è un esterno puro. Si è comunque penalizzato da solo ma aldilà dell’approccio, allenamento e nervosismo, questa cosa del ruolo è un fatto. Sabiri può essere utile, Sottil no e sicuramente ha più mercato.“