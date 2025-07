Ferrara: “La proprietà ha capito che questo è l’anno dell’ora o mai più. Con Pioli inizia un percorso”

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Sono felice del ritorno di Pioli perchè lo stimo e sappiamo cosa ha vissuto. Mi fa piacere anche per come era finito il rapporto, con le dimissioni. C’è molto zucchero, il momento del vogliamoci bene e quest’estate ci troviamo praticamente d’accordo su tutto rispetto al solito. Pioli ci va bene, Gudmundsson è rimasto, De Gea ha rinnovato, Kean per adesso è qua rifiutando i soldi arabi e non è da tutti…

Ancora su Pioli? Ho sentito le sue dichiarazioni e la cosa che amo di lui è che in un mondo di egopatici, lui è una persona che ha una capacità di dialogo e di ascolto. Ci ho parlato molte volte delle cose che vanno e non vanno, ha parlato anche con molti tifosi e ha un’empatia importante per un progetto. Gli hanno fatto un contratto di tre anni e quindi si inizia un percorso, le basi ci sono e ci farà crescere. Adesso dobbiamo aspettare la Fiorentina sul campo e cosa arriva dal mercato.

Quello che vedo e ho capito è che la proprietà e la società hanno capito una cosa fondamentale: è il quarto anno che vai in Conference, quest’anno arrivando sesti. E’ chiaro che con portiere, attaccante sopra le righe, un allenatore che ha vinto uno scudetto…Ora o mai più, è adesso il momento. La Fiorentina ha un bilancio sano, ma è l’anno in cui devi vedere dove arrivi perchè ci sono molte variabili dalle altre squadre. Commisso forse ha capito certe cose e chi lavora in società pure. Avere il Viola Park è bellissimo ma averlo e lottare per i piani altri è un’altra cosa.”