Ferrara: “Il messaggio di Ferrari era quasi comico, Kean deve cambiare atteggiamento in campo”

Intervistato da Il Pentasport di Radio Bruno nella vigilia del match contro la Cremonese, Benedetto Ferrara ha parlato di tanti temi legati al mondo Fiorentina.

“Io ripartirei dal mercato. Sarà un gennaio che metterà le mani sulla squadra. Solomon permetterà a Vanoli di cambiare modulo. I nomi sono tanti, come quelli di Baldanzi e Dominguez. Questa squadra può centrare questa impresa, anche se la Cremonese è una formazione partita benissimo. Paratici ha fatto cose notevoli ed è un uomo di calcio, e già questo mi sembra un salto in avanti. Bisogna capire quale è il disegno della società. Sono sicuro che avrà voglia di rivincita, dopo la squalifica. Arriva a Firenze con un bel contrattone, e credo che abbia già un piano in testa.”

Sugli errori fatti in estate:

“Pioli sembrava un messia, tornato a Firenze per insegnare calcio, e poi invece è stata una delusione. Ora il messia sembra Paratici, ma penso che se abbia accettato questa sfida lo abbia fatto con un’idea in testa. Solomon è una sua operazione, tra l’altro contro l’Italia aveva fatto vedere ottime cose. I tifosi sono sempre alla ricerca di un qualcosa al quale aggrapparsi. Il messaggio di Ferrari l’ho trovato quasi comico. La parte sui numeri fa un po’ sorridere o piangere, così come i vari calcoli. Forse si poteva evitare. Non credo che Kean domani possa giocare da titolare, vorrebbe dire uccidere Piccoli. Se Kean è intelligente questo lo deve capire, deve cambiare atteggiamento in campo, anche per l’Italia”