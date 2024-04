Ferrara: “È bastato un nove vero al posto di uno “taroccato” per vincere la partita”

Il giornalista Benedetto Ferrara si è espresso sulla vittoria viola a Salerno sulla Nazione: ” ieri è bastato mettere una punta vera per vincere, la scelta di Barak come centravanti è stata obbligata dalle assenze e per preservare dei giocatori in vista di mercoledì che è la partita che conta di più, chiaramente si è visto che Barak non fa questo di mestiere, ma Italiano ha dovuto arrangiarsi poi ha messo un attaccante vero al posto di uno “taroccato” per vincere la partita. Sono contento del rientro di Castrovilli che è un talento ritrovato che sembrava perso”.