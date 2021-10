Benedetto Ferrara: “Firenze ambita al turismo grazie alla statua di Iachini al Piazzale Michelangelo”

Benedetto Ferrara ha parlato della Fiorentina attraverso il suo articoli su La Nazione, questo una parte del suo scritto:

“Callejon fa i conti con una crisi di identità non facile da gestire. Arriva e non gioca mai perché lo iachinismo non lo prevede nel 3-5-2. Poi cambiano allenatore e modulo, va in campo ma si è dimenticato come si fa. E che non riesci a correre in streaming come una volta correvi sul digitale terrestre. Ma Italiano insiste. E un motivo c’è: se la Fiorentina si abitua a giocare in dieci, quando arriverà un esterno un po’ più reattivo sarà tutto più facile. E’ una strategia per chi non lo avesse ancora capito. Intanto Firenze viene giudicata una delle 10 mete turistiche più belle e ambite al mondo da Lonely planet. E’ la statua di Iachini al Piazzale a motivare i viaggiatori del mondo”.

