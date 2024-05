Ferrara: “Spero che Bonaventura stia bene perchè è lui il vero capitano. Non subire gol è importante”

Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per presentare il match di stasera tra Fiorentina e Club Brugge. Ecco le sue parole:

“La partita? Si gioca in casa quindi bisogna andare là forti di un risultato che possa fare in modo che loro devono farsi avanti. La Fiorentina è migliore ma è una sfida tra due squadre ambiziose perchè il Brugge è spigliato, in un momento di forma…Vendicare Praga è l’obiettivo della Fiorentina. Nelle premesse, sono due squadre che giocano a calcio e questo può avvantaggiare la Fiorentina perchè ha più difficoltà con squadre chiuse.

Sottil titolare? Non lo so se giocherà ma sfruttare l’onda sarebbe importante. Anche se dovesse entrare dalla panchina, lo farà con un altro spirito.

Da chi vorrei vedere il salto di qualità in questa partita? Io spero che sia veramente in condizione Bonaventura perchè quando c’è diventa riferimento in ogni parte del campo ed è il vero capitano della Fiorentina.”

