Rai annuncia: “Il Napoli ha contattato l’entourage di Italiano per l’incontro decisivo”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è tornato in auge per la panchina del Napoli, lo ha rivelato l’esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, attraverso l’aggiornamento quotidiano nel corso del TGR Rai: “Il Napoli ha infatti contattato il suo entourage per un nuovo e forse decisivo vertice ed ha chiesto a Italiano di non firmare per altri club in attesa di questo nuovo incontro. I motivi di questa brusca inversione di tendenza? Pratici. Il Napoli adotta un sistema di gioco adatto all’attuale rosa”.

Inoltre, Venerato, ha aggiunto: “Il 3-5-2 creerebbe qualche problema a più di un big della rosa. Dove giocherebbe Kvara? Senza contare i vari esterni presenti in rosa e il rilancio di Raspadori. Con Adl mai dire mai ma stavolta gli indizi che portano a Vincenzo italiano sono davvero tanti. Conte ci sarà rimasto male: con lui anche numerosi tifosi. Si era proposto con forza e convinzione ma De Laurentiis non ha rilanciato dopo averlo inseguito per diversi mesi”. Ha concluso Ciro Venerato ai microfoni della Rai. Lo riporta AreaNapoli.it

CICCIO GRAZIANI PARLA DEL FUTURO DI ITALIANO E DEL NAPOLI