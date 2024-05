Graziani: “De Laurentiis si scontrerebbe con Conte. A Napoli arriverà Italiano, stimato dal presidente”

Le parole di Francesco Graziani ai microfoni di Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. L’ex attaccante della Fiorentina parla della panchina del Napoli e sul possibile arrivo in azzurro di Vincenzo Italiano.

“Conte? Non viene nemmeno con le coppe, si scontrerebbe troppo con De Laurentiis già in ritiro. Lui è capace di dire “non entrare negli spogliatoi, lì comando io”, mentre De Laurentiis vuole essere protagonista, andrebbero in contrasto immediato. Secondo me arriva Italiano, stimato da sempre dal presidente azzurro, e che già aveva fatto capire di non avere intenzione di proseguire con la Fiorentina. Dico Italiano, a meno che non ci sia un valzer di panchine che includa Pioli e anche Allegri”.

