Beltran rivela: “Batistuta a cena mi disse che la gente di Firenze mi avrebbe fatto impazzire”

Lucas Beltran ha parlato ai canali ufficiali della UEFA nel giorno dell’andata della semifinale tra Fiorentina e Club Brugge, queste le sue parole:

“Quando ho deciso di venire in Italia sono stato contentissimo di venire in questo paese molto bello, è stata una fortuna, l’Italia somiglia molto all’Argentina. Ambientarmi è stato facile perchè in tanti mi hanno aiutato a farlo. A queste persone devo tanto. Con Batistuta sono andato a cena e mi ha detto “Qui la gente ti farà impazzire”. Bati è una bellissima persona ed è una leggenda per la Fiorentina e i suoi tifosi che lo amano. Non penso al suo numero che porto sulla maglia, non sento la pressione, per me è solo un orgoglio. Stiamo facendo bene quest’anno e vogliamo continuare così. Possiamo dare ancora tante soddisfazioni ai nostri tifosi”.

LE PAROLE DI NAINGGOLAN SULLA FIORENTINA