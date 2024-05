Nainggolan: “Il valore della Fiorentina è Italiano. Duncan mi piace, Nico mi fa impazzire, troppo forte”

Radja Nainggolan ha parlato a Radio Bruno il giorno della gara tra la Fiorentina e il Club Brugge, queste le parole dell’ex calciatore belga:

“Il Club Brugge è la squadra che negli ultimi anni ha vinto più volte il campionato, lo scorso anno ha fatto bene anche in Champions ma credo che la Fiorentina sia favorita, la squadra mi piace, mi piace come sta in campo, mi piace come gioca. Il Club Brugge è pieno di giovani, ha 2/3 veterani ma il calcio belga è cosi, si punta sui giovani per poi rivenderli. La Fiorentina farà la partita, ha giocatori come Arthur, mi piace anche molto Duncan ma gioca poco, ho giocato con lui, ha forza, visione, gamba, ha tiro, ci ho giocato insieme ed è molto forte. La forza della Fiorentina è Italiano, si vede la mano dell’allenatore, ha un gioco, si può perdere qualche partita ma questa squadra ha identità. Impazzisco per Nico Gonzalez, è un giocatore fortissimo.

La Fiorentina mi è sempre piaciuta come squadra, giocare a Firenze è sempre stato difficile da avversario, ho giocato contro la Fiorentina di Mutu e anche quella più recente, sempre grandi campioni ci hanno giocato. Io vicino alla Fiorentina? C’è sempre stata qualche voce ma niente di concreto, conosco bene Pradè, ero a Firenze lo scorso anno, ci siamo visti e lui mi ha detto che mi avrebbe sempre voluto ma non se n’è mai fatto niente. La Fiorentina non ha il portafoglio che non hanno le altre squadre come Lazio e le altre concorrenti, il fatto che Commisso sia ricco non significa nulla, non puoi mettere sempre le mani in tasca al presidente…”

