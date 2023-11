Ferrara: “Fiorentina non venderà pezzi pregiati a gennaio. Per Milenkovic servirebbero 30 milioni”

Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno per fare il punto in vista del mercato di riparazione della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Non credo che la Fiorentina venda pezzi pregiati a gennaio. Nico rimane qui, per Milenkovic se dovessero arrivare 30 milioni e la Fiorentina ha un’alternativa già pronta magari. Prevedo dei movimenti minori e dei movimenti in vista del prossimo mercato estivo. Il mercato di gennaio si imbastisce sulle occasioni. La Fiorentina ha una bella classifica ma con dei problemi in zona d’attacco abbastanza evidenti con gli attaccanti ed un esterno che non segnano. Quindi magari c’è Sottil che potrebbe uscire ma sono situazioni abbastanza vaghe e sicuramente i dirigenti stanno pensando a cosa migliorare. Il difensore centrale è un’opzione e poi c’è l’esterno dal momento che di attaccanti ne hai presi 2. Sono convinto che uno dei due verrà fuori.”

Il gioco di Italiano? Le squadre belle e quelle vere sono anche letali. Credo che la maturità si raggiunga quando fai il tuo calcio ma sai anche respirare e trovare il tuo ritmo: si chiama intensità. Poi chiaramente hai i minuti in cui devi recuperare il fiato, quindi stare compatto e fare giocare gli altri. Penso che la Fiorentina stia crescendo in questo, purtroppo abbiamo il problema del centravanti. Italiano in questi anni ha fatto la sua gavetta ed adesso ha la masterclass con dei super giocatori e quindi devi gestire il gruppo. Sono ottimista.”

