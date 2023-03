Cassano contro Barella: “Tornato a casa per infortunio, adesso non deve giocare contro la Fiorentina”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha commentato il ritorno a casa di Niccolò Barella dopo la prima partita contro la Nazionale per colpa di una botta, la prossima partita è Inter-Fiorentina, queste le parole di Cassano:

“Per quale motivo Barella è tornato a casa? faccio questa domanda, io ho giocato in nazionale per 10 anni, a questo punto dico che se lui oggi non sta bene, vado a intuito, se hai preso davvero una brutta botta, significa che tu non dovresti farcela per la ripresa del campionato (sabato contro la Fiorentina ndr). Significa che fai il furbetto, una botta e vai a casa, lo fanno in tanti. Lo ha fatto Zaccagni, lo ha fatto Zaniolo, lo fanno tutti. Lui di certo non è un leader della squadra…”

Cassano attacca Barella sull’abbandono della nazionale. E sabato c’è Inter-Fiorentina… pic.twitter.com/8DeBuokKt7 — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) March 26, 2023

ALTRI GROSSI PROBLEMI PER LA JUVENTUS