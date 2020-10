Radio Bruno, Ribery vola a Monaco di Baviera: si farà visitare la caviglia dai medici di fiducia

Come anticipato stamattina dal quotidiano La Nazione e confermato da Radio Bruno, Ribery sta sfruttando questa sosta, dovuta agli impegni delle nazionali, per far ritorno a Monaco di Baviera: lì infatti il campione francese si ricongiungerà con la sua famiglia, la quale vive in Germania, e approfitterà dell’occasione per farsi visitare dal suo staff medico di fiducia la caviglia destra, uscita malconcia dallo scontro di gioco con Barella nella sfida di San Siro contro l’Inter di sabato scorso.

LEGGI ANCHE: PIRLO SU CHIESA: “NE SAPREMO MEGLIO LUNEDI'”