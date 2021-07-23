Rastelli: "Zappacosta sarebbe un grandissimo acquisto. Castrovilli deve trovare continuità"

Le parole di Massimo Rastelli ai microfoni di TMW Radio

Massimo Rastelli, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, rispondendo ad alcune domande legate all'ambiente Fiorentina. Ecco le sue parole:

ZAPPACOSTA "Quest'anno che ha potuto giocare con continuità ha mostrato il suo valore e fatto capire perché l'aveva scelto il Chelsea: ha un piede che non è da terzino e un motore inesauribile. Se la Fiorentina lo prende per me fa un grandissimo acquisto. Può giocare nella difesa a quattro. Con me ad Avellino ha giocato sia da quarto di difesa che da quinto di centrocampo. Ma i primi due anni li ha passati in una difesa a quattro. Essendo nato esterno d'attacco, a volte magari deve concentrarsi su quei piccoli dettagli come la linea".

CASTROVILLI "Che trovi quella continuità che speravo avrebbe raggiunto Barella. Gaetano ha le stesse caratteristiche e le stesse qualità, pur con aspetti molto diversi. Può fare il suo stesso percorso, anche se Nicolò ogni anno ha fatto step in avanti, mentre Castrovilli dopo la prima, straordinaria annata di Firenze, ha giocato sotto le aspettative"

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