Tuttosport, da Politano fino a Ranocchia e Barella. Ecco chi segue la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina sarebbe ancora vigile su Politano dopo l'interesse della scorsa estate. Il club viola vuole respingere gli assalti per Chiesa e Simeone e confermar...

A cura di Redazione Labaroviola 05 maggio 2018 11:46

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