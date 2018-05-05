Tuttosport, da Politano fino a Ranocchia e Barella. Ecco chi segue la Fiorentina
Secondo quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina sarebbe ancora vigile su Politano dopo l'interesse della scorsa estate. Il club viola vuole respingere gli assalti per Chiesa e Simeone e confermar...
Secondo quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina sarebbe ancora vigile su Politano dopo l'interesse della scorsa estate. Il club viola vuole respingere gli assalti per Chiesa e Simeone e confermare Thereau. Questo non impedirebbe a Corvino di monitorare la situazione relativa a Politano.
Non solo Politano. Per le fasce attenzione a Masina del Bologna e Lazzari della Spal. A centrocampo tutto ruota intorno a Badelj. Nel frattempo Corvino valuta Locatelli, Viviani, Zurkowski, Barella e Jankto. Per la difesa seguiti Heurtaux, Tonelli e Ranocchia con quest’ultimo che dovrebbe abbassarsi l’ingaggio in caso di arrivo a Firenze. Tutti questi calciatori, secondo Tuttosport, potrebbero diventare obiettivi sensibili della società viola.