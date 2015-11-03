Notizie Ranocchia Fiorentina

Mauro: "Me lo avevano detto di Kean" ma Ranocchia non ci sta: "Giocare alla Juve è un'altra cosa"
11 novembre 2024 17:17
Ranocchia: "Gosens? Grande professionista, lega molto con i compagni. Colpani meritava l'Europeo"
05 settembre 2024 17:51
Ranocchia: "La Fiorentina ha fatto una grandissima partita, peccato che sia finita solo 1 a 0"
04 aprile 2024 00:33
Ranocchia difende Biraghi: "Forse a Firenze siete troppo criticoni. Capitano con carattere e personalità"
30 marzo 2023 17:40
Ranocchia: "Avevo firmato con la Fiorentina, poi hanno litigato. Io e Borja Valero soffrivamo Conte"
30 marzo 2023 13:39
Flop Monza, Ranocchia rescinde contratto pochi mesi dopo essere stato preso da Galliani
21 settembre 2022 12:12
Ranocchia: "Una notte il presidente mi chiamò e mi disse che ero venduto alla Fiorentina"
23 febbraio 2019 13:38
Tuttosport, da Politano fino a Ranocchia e Barella. Ecco chi segue la Fiorentina
05 maggio 2018 11:46
La Nazione, l'Inter per Vecino offre 18 milioni più Ranocchia
18 luglio 2017 09:19
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