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Notizie Ranocchia Fiorentina

Mauro: "Me lo avevano detto di Kean" ma Ranocchia non ci sta: "Giocare alla Juve è un'altra cosa"

11 novembre 2024 17:17

Ranocchia: "Gosens? Grande professionista, lega molto con i compagni. Colpani meritava l'Europeo"

05 settembre 2024 17:51

Ranocchia: "La Fiorentina ha fatto una grandissima partita, peccato che sia finita solo 1 a 0"

04 aprile 2024 00:33

Ranocchia difende Biraghi: "Forse a Firenze siete troppo criticoni. Capitano con carattere e personalità"

30 marzo 2023 17:40

Ranocchia: "Avevo firmato con la Fiorentina, poi hanno litigato. Io e Borja Valero soffrivamo Conte"

30 marzo 2023 13:39

Flop Monza, Ranocchia rescinde contratto pochi mesi dopo essere stato preso da Galliani

21 settembre 2022 12:12

Ranocchia: "Una notte il presidente mi chiamò e mi disse che ero venduto alla Fiorentina"

23 febbraio 2019 13:38

Tuttosport, da Politano fino a Ranocchia e Barella. Ecco chi segue la Fiorentina

05 maggio 2018 11:46

La Nazione, l'Inter per Vecino offre 18 milioni più Ranocchia

18 luglio 2017 09:19

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