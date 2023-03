Ranocchia: “Avevo firmato con la Fiorentina, poi hanno litigato. Io e Borja Valero soffrivamo Conte”

Andrea Ranocchia, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a Radio Bruno a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“La rosa dell’Inter è ampia, hanno tanti giocatori forti, inizia per loro una trafila importanti, sono andato a trovargli ieri e li ho visti carichi e pronti. Contro la Fiorentina sarà una bella partita, la squadra viola gioca bene, sono due squadre forti. Brozovic è un grande amico, è un top player mondiale, nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo, ha giocato tantissimo gli anni passati, quest’anno un po meno.

Quest’anno tutti dicono che l’Inter non sta andando bene ma sono secondo in classifica, hanno vinto la Supercoppa, sono ai quarti di Champions League, in semifinale di Coppa Italia, se così vuol dire andar male…io so cosa vuol dire andare male.

Biraghi è un mio amico, l’ho conosciuto da ragazzo, ha fatto la sua esperienza e quando è tornato all’Inter era un giocatore formato con grande tecnica e grande piede. Voi fiorentini un pò criticate, avete la critica facile, lui ha una grande personalità, ha carattere. Chi ha personalità ed esperienza lo fa vedere dentro lo spogliatoio e non fuori.

Sono stato vicinissimo alla Fiorentina, quando ero ad Arezzo dopo aver finito la prima stagione in serie B è saltata la trattativa per venire alla Fiorentina, ero venuto a Firenze, avevo firmato e avevo fatto le visite mediche, poi ci sono state delle incomprensioni tra presidenti ed è saltato tutto

Italiano è un allenatore preparato che fa giocare bene la squadra per quello che vedo, impone la sua mentalità alla squadra. Conte? Non so se possa tornare in Italia, ha avuto un’operazione importante, dipenderà molto anche dalle varie società. Io e Borja soffrivamo di più gli allenamenti con lui, non è un caso che dopo abbiamo smesso entrambi. Io e lui certe sofferenze durante le corse, lui ti chiede tanto. Quando abbiamo visto le immagini dei giocatori del Tottenham che vomitavano ce le siamo mandati tra noi in continuazione. Fa crescere e migliorare tutti i giocatori, è un allenatore importantissimo.

