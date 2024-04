Ranocchia: “La Fiorentina ha fatto una grandissima partita, peccato che sia finita solo 1 a 0”

Anche l’ex Inter Ranocchia ha riconosciuto la superiorità della Fiorentina contro l’Atalanta, sottolineando come l’1 a 0 sia un risultato che sta stretto alla banda di Italiano. Queste le sue parole nel post partita di Sport Mediaset:

“Un peccato per la Fiorentina che ha fatto una grandissima partita, con intensità e tante occasioni create. E’ un peccato, poteva finire con un altro risultato in vista del ritorno”.

Come valuta il lavoro della difesa della Fiorentina?

“Sono stati davvero bravi, hanno fatto allungare l’Atalanta e fatto correre gli attaccanti. La Dea non è mai riuscita a costruire e la Fiorentina ha continuato a spingere, i viola hanno fatto una difesa attiva in questa gara”. Lo riporta TMW.

