La Nazione, l'Inter per Vecino offre 18 milioni più Ranocchia
Inizia il pressing dell'Inter per Matias Vecino, Sabatini offre a Corvino soldi più una contropartita
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 09:19
L'Inter è piombata forte su Vecino. I nerazzurri, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbero mettere sul piatto un’offerta da 15-18 milioni, più il cartellino di Ranocchia, se quest’ultimo non dovesse accettare il trasferimento in Premier al WBA. Questa la strategia della compagine milanese, dunque, necessaria per soddisfare la clausola rescissoria da 24 milioni che lega il giocatore ai viola. Così riporta La Nazione.