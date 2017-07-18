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La Nazione, l'Inter per Vecino offre 18 milioni più Ranocchia

Inizia il pressing dell'Inter per Matias Vecino, Sabatini offre a Corvino soldi più una contropartita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 09:19
La Nazione, l'Inter per Vecino offre 18 milioni più Ranocchia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'Inter è piombata forte su Vecino. I nerazzurri, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbero mettere sul piatto un’offerta da 15-18 milioni, più il cartellino di Ranocchia, se quest’ultimo non dovesse accettare il trasferimento in Premier al WBA. Questa la strategia della compagine milanese, dunque, necessaria per soddisfare la clausola rescissoria da 24 milioni che lega il giocatore ai viola. Così riporta La Nazione.

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