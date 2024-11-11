Mauro: "Me lo avevano detto di Kean" ma Ranocchia non ci sta: "Giocare alla Juve è un'altra cosa"

Mauro rivela il consiglio ricevuto su Kean, mentre Ranocchia evidenzia le differenze tra Juventus e Fiorentina

Dopo la tripletta segnata al Franchi contro il Verona, Moise Kean ha fatto parlare di sé nella puntata di Pressing andata in onda al termine del 12° turno di Serie A. Massimo Mauro e Andrea Ranocchia, ospiti in studio, hanno discusso della crescita dell'attaccante dopo il suo trasferimento dalla Juventus alla Fiorentina.

Mauro ha ricordato un commento di Ciccio Grabbi, addetto ai lavori del settore giovanile della Juventus, che lo aveva sorpreso: "L'anno scorso mi disse: 'Se c'è una squadra che dà fiducia a Kean, è un uomo da 20 gol all'anno'. Onestamente, non ci credevo." La risposta di Ranocchia non si è fatta attendere: "Giocare alla Juve è una cosa, giocare alla Fiorentina è un’altra. Qui ha trovato un ambiente più adatto a lui, una squadra in salute."

Spalletti: “Kean ha delle criticità che sta superando. Ha qualche problemino che non è peggiorato”

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