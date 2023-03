Ranocchia difende Biraghi: “Forse a Firenze siete troppo criticoni. Capitano con carattere e personalità”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore – tra le altre – dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha così parlato di Cristiano Biraghi, suo ex compagno di squadra in nerazzurro e adesso capitano della Fiorentina: “Cristiano è un amico. L’ho conosciuto da ragazzino prima e poi da calciatore già affermato quando è tornato…Biraghi è un giocatore importante, forse a Firenze…siete troppo criticoni. Ha personalità, carattere, è stato in varie piazze importanti, per il ruolo che fa è un giocatore importante. Si parla di carattere…lui è il capitano, e quando uno deve fare il capitano lo deve fare soprattutto nello spogliatoio, non tanto all’esterno”.