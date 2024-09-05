Ranocchia: "Gosens? Grande professionista, lega molto con i compagni. Colpani meritava l'Europeo"

L'ex Inter e Monza, a Radio Bruno, ha parlato delle prime prestazioni della Fiorentina in questo inizio di stagione

L'ex calciatore Andrea Ranocchia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove ha parlato della Fiorentina e delle sue prestazioni in questa prima fase della stagione. Queste le sue parole:

"Gosens? Conoscendo Robin, dico che è un grande professionista. Ho avuto la fortuna di giocare con lui, anche se ha avuto un anno travagliato per gli infortuni. Sono convinto che alla Fiorentina farà benissimo. E' un giocatore molto forte, lega molto con i compagni e fa gruppo. Ha giocato in un gruppo importante come quello dell'Inter e dell'Atalanta, quindi ha un'esperienza sia nazionale che internazionale.

Il problema della difesa? E' arrivato un allenatore nuovo, che è Raffaele, e ci vuole un po' di tempo per trovare la forma migliore e le misure. Hai ancora il lavoro pesante della preparazione addosso. Però è un allenatore bravo, giovane, con un gruppo di ragazzi mediamente giovani. La Fiorentina ha cambiato tanti giocatori, ci vuole un po' di tempo. Son convinto che con la squadra che ha costruito la Viola farà bene. Colpani? Andrea è fortissimo, un grandissimo talento e lo abbiamo visto l'anno scorso. Si meritava di andare all'Europeo. Dovrà ambientarsi ancora un po', è ancora troppo presto per valutare ogni singolo giocatore, ogni singola squadra. Dopo un anno lungo come quello dell'anno scorso bisogna attendere. Andrea non soffrirà la pressione, sarà un anno di grande crescita per lui. Sicuramente i carichi di lavoro in questo campionato si sentono di più. Il campionato è lunghissimo e il lavoro che ha fatto Raffaele sarà una grande base durante l'anno".

Moreno: “Scelto subito la Fiorentina anche per Passarella e Batistuta. Sempre giocato con la difesa a 3”

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