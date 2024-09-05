Moreno: "Scelto subito la Fiorentina anche per Passarella e Batistuta. Sempre giocato con la difesa a 3"

Moreno ha risposto alle domande dei giornalisti il giorno della sua presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina

Matias Moreno è stato presentato dalla sala stampa del Viola Park, queste le parole del nuovo giocatore della Fiorentina:

"Appena ho saputo che la Fiorentina era interessata ho avuto grande motivazione nel venire a Firenze perchè ci sono stati due simboli come Batistuta e Passarella, per questo non ho avuto dubbi appena c'è stata questa possibilità. Io a Belgrano nella scorsa stagione ho giocato con la difesa a tre, questo mi faciliterà molto le cose, possono giocare sia da centrale che da terzo, aver già giocato cosi per me è un vantaggio per le richieste che il mister mi farà. Penso che questa sia una bella sfida, imparerò moltissimo, devo approfondire quello che fa il difensore in Italia.

Quando ho saputo della Fiorentina sapevo che qui c'erano Beltran, Infantino, Quarta. Questo mi ha aiutato molto nei primi giorni e loro mi hanno subito scritto un messaggio, per me è un grande vantaggio. Ho fatto due allenamenti con la squadra, mi sto ambientando con lo spogliatoio e con la squadra, debuttare con questa maglia per me è una grande sfida. Non ho ancora parlato di calcio e di tattica con il mister, ho fatto solo due

C'erano anche altre squadre interessate a me, io pensavo solo a giocare in campionato con il Belgrano, quando c'è stato l'interesse della Fiorentina ho detto subito al mio agente di finalizzare l'accordo con questo club e di mettere tutte le altre squadre in secondo piano. Mi paragonano a Romero, abbiamo buoni rapporti, mi ha scritto un messaggio, per me è un orgoglio essere accostato ad uno come lui ma non mi piacciono questi paragoni, ognuno di noi è diverso ed ha il suo percorso.

La differenza tra il campionato argentino e quello italiano è che qui in Italia c'è molta tattica, in Argentina c'è un livello molto alto e il ritemo è elevato. Questo per me è un grande vantaggio. A Belgrano non mi hanno dato nessun soprannome, spero che me lo possano dare i tifosi viola. Ho scelto il 22 perchè è il numero di quando ho iniziato a giocare a calcio, quando ho visto che era libero mi sono venuti tanti ricordi e sono stato contento di sceglierlo."

IL RETROSCENA SU VALENTINI

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