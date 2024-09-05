Dall’Argentina: il Boca per Valentini ha rifiutato un’offerta da 2,7 milioni per portarlo a Firenze subito 

Valentini continua ad allenarsi con il gruppo ma non giocherà nessuna partita al Boca

Scrive TyC Sports, nell’ultima settimana di mercato la Fiorentina ha provato ad anticipare i tempi per l’arrivo di Nicolas Valentini a Firenze. Il club viola ha offerto 2,7 milioni di dollari per il difensore con cui ha già un accordo per il trasferimento a gennaio. Ma il Boca Juniors ha rifiutato la proposta del club di Commisso e l’ex Aldosivi resterà in Argentina fino alla scadenza del contratto.

Valentini continuerà ad allenarsi alla pari del gruppo ma senza disputare le partite. Il 23enne non gioca una partita ufficiale dal 9 aprile 2024, quando ha giocato titolare contro lo Sportivo Trinidense in Copa Sudamericana. Dopo di che, i negoziati per estendere il contratto non sono andati avanti. Il giocatore, che non aveva avuto aumenti di stipendio da quando ha debuttato prima di andare all’Aldosivi, voleva che il club lo pagasse retroattivamente da gennaio 2023, mentre il Boca proponeva da gennaio 2024. Questa inattività gli è costata la convocazione ai Giochi Olimpici.

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