Flop Monza, Ranocchia rescinde contratto pochi mesi dopo essere stato preso da Galliani

Il Monza annuncia, a sorpresa, la risoluzione contrattuale del contratto di Andrea Ranocchia, reduce dal grave infortunio al perone (per la precisione distorsione alla caviglia e frattura composta del perone, ndr) che di fatto aveva quasi certamente concluso la sua stagione: “AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia @23_Frog per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro.” Lo riporta TMW

