Italiano rivela: “Prima della partita ai giocatori ho riportato la frase di Barella. Non ho parlato di schemi”

Nel dopo partita di Spezia-Fiorentina, il tecnico viola Vincenzo Italiano a Dazn, ha rivelato cosa ha detto alla squadra nel pre partita

“Ho letto una frase di Barella alla squadra. Ha detto che loro (l’Inter, ndr) con orgoglio e sacrifico sono venuti fuori dal momento difficile. Cabral e gli altri sanno che questa classifica non ci rispecchia, oggi era il momento di reagire e siamo stati bravi. Stiamo iniziando ad aggiungere dell’altro alla nostra fase offensiva, dobbiamo lavorare anche nella riconquista della palla. Ci arriviamo pian pianino”.

Anche in conferenza stampa, Italiano, ha parlato delle parole dette nella riunione tecnica prima della partita:

Di svolte me ne sono accadute alcune, ed accadono non perchè l’allenatore è un mago ma perchè si cambia atteggiamento, nella riunione tecnica abbiamo parlato di voglia e atteggiamento. Vince la squadra che voleva avere 3 punti perchè le prestazioni non rispecchiavano i punti della Fiorentina, vittoria dei ragazzi.

TERRACCIANO SHOW A LA SPEZIA