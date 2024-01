BERNI a Radio Bruno: “Difficile incontrare la Fiorentina. Ikoné deve riuscire ad esprimere le sue qualità”

L’ex portiere dell’Inter Tommaso Berni ha rilasciato delle dichiarazioni al Pentasport di Radio Bruno:

“Sono ex inter ma tifoso della Fiorentina da sempre. Io penso che l’Inter sia arrivato ad un livello molto alto soprattutto grazie a giocatori che hanno fatto un passo in avanti a livello di personalità, vogliono vincere ogni partita e i risultati parlano chiaro. Per la fiorentina sarà una partita molto difficile ma lo sarà anche per i nerazzurri. La fiorentina con Italiano è in un percorso importante ed è ostica sia a livello tattico che di gioco. Quasi impossibile fare un pronostico.

Sulle difficoltà della fiorentina con chi si chiude? Tutte le squadre le hanno, giocare contro l’Inter che ha un gioco offensivo rende la partita spettacolare ma quando incontri squadre che non lasciano spazi, se non la sblocchi con un calcio piazzato o in altro modo diventa difficile vincere.

Su Chalanoglu e Barella: Sono due giocatori fondamentali per l’Inter e lo dimostrano ogni partita. Chala nel nuovo ruolo sta diventando uno dei migliori al mondo ma l’Inter ha una panchina importante, non credo avrà troppi problemi.

Su Savorani e il Viola Park e le recenti prestazioni dei portieri viola: Non si smette mai di imparare e di migliorare a qualsiasi età, certo Christensen è più giocane è può crescere di più ma se si resta con la passione dei bambini tutti possono migliorare sempre. Un buon allenatore e la struttura sono fondamentali.

Su Ikoné: Giocare al Franchi quando le cose vanno male è particolare… ma il ragazzo ha delle grandi qualità a volte basta pazienza e un po’fortuna, dopo aver vinto una partita con gol spesso può cambiare una stagione. Sono contento che la società abbia deciso di tenerlo, secondo me è un valore aggiunto per la fiorentina anche se non ha ancora dimostrato le sue potenzialità.

Certo, serve metterci del proprio in queste situazioni ma a volte si nasce con la personalità, altre volte bisogna crescere e “allenarla” in un certo senso. Noi fiorentini siamo severi ma il tifoso vede la qualità del giocatore e si arrabbia se non la vede espressa a dovere.”

“Mai sentito di Ikonè sul mercato prima del rigore sbagliato. Italiano deve dire chi tira il rigore”