“Mai sentito di Ikonè sul mercato prima del rigore sbagliato. Italiano deve dire chi tira il rigore”

L’ex bomber della Fiorentina, Christian Riganò, ha parlato a Radio Bruno e si è soffermato sulla situazione legata al rigorista dei Viola e le voci di mercato su Jonathan Ikonè. Ecco le sue parole:

“Prima che Ikonè sbagliasse il rigore non avevo mai sentito che fosse sul mercato. Non è corretto nei suoi confronti per un rigore sbagliato. Ci deve essere un rigorista scelto e mi permetto di dire al mister che in caso dalla panchina deve farsi sentire e dire chi lo deve tirare.”

