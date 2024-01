De Rossi blinda Belotti: “Conto su di lui, è chiaro e non c’è neanche bisogno di ribadirlo”

“Io Andrea lo conosco da diversi anni, conosco il calciatore e il ragazzo. Conto su di lui, è chiaro e non c’è neanche da ribadirlo: nei comportamenti è esemplare, è un ragazzo a modo e delle sue qualità in campo parla la sua storia personale”. Queste le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, dopo l’amichevole contro l’Al Shabab chiudendo il possibile scambio fra Belotti e Ikoné. Il tecnico ha schierato titolare il centravanti ex Torino, nella vittoria per 2-1 con gli arabi, sostituendolo poi dopo l’ora di gioco con Lukaku – decisivo per il risultato finale.

