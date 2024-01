Bucciantini: “Spero non arrivi Rodriguez, prendere uno in Messico significa mortificare i propri calciatori”

Intervento ai microfoni di Radio Bruno, Marco Bucciantini, ha così parlato del tema esterni in casa Fiorentina: “Ikone non è un campione, non accostiamolo a Ilicic, il livello è molto diverso. A Bergamo lo sloveno è diventato un campione. A destra siamo coperti con lui e Nico, certo, uno come Ngonge avrebbe potuto scombinare i piani tattici della Fiorentina, ma costava. Servono titolari alla Fiorentina. Ikone lo cambierei anche, sì, ma con uno più forte e che giocasse dal lato opposto del campo rispetto a Gonzalez. Non toglierei Ikone per prendere uno come Rodriguez, che ha giocato in MLS e in Messico, questo è mortificare i propri calciatori. A quel punto resto con Sottil che è cresciuto a Firenze come calciatore, spero che l’uruguaiano non arrivi”.

PROBLEMI TRA LA FIORENTINA E BONAVENTURA PER IL RINNOVO, CON BARONE GRANDE DISTANZA E VISIONI DIVERSE