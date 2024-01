Problemi tra la Fiorentina e Bonaventura per il rinnovo, con Barone grande distanza e visioni diverse

Non è un periodo facile per la Fiorentina impegnata a cercare un esterno sul mercato e ormai mancano pochi giorni alla chiusura della sessione invernale. A questo si aggiunge anche la grande distanza tra Jack Bonaventura e la società viola per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il numero 5 della Fiorentina compirà in estate 35 anni, è un classe 1989, e chiede un rinnovo con adeguamento di contratto a 2 milioni di euro netti a stagione, dunque vuole un corposo aumento, mentre dal Viola Park hanno un’idea diversa che non corrisponde assolutamente alla richiesta del calciatore. Una situazione tutta da seguire.

