Curva Sud Milan: “Stagione mediocre, la società deve dimostrare di voler vincere”

Dopo il derby perso con il Milan e a poche ore dal big match di Torino con i bianconeri, la curva sud del Milan ha espresso tutto il suo disappunto per la stagione in corso: “La stagione volge al termine e la mediocrità che l’ha contraddistinta ha lasciato spazio ad un finale funesto e disastroso anche con le dichiarazioni scellerate di qualche dirigente e con le voci sul nuovo allenatore che ci fanno capire come siano basse le aspettative di questa dirigenza. Siamo abituati a stare nel gotha del calcio mondiale e voi dovete dimostrare di volerci stare e di voler costruire una squadra all’altezza visto che il Milan rappresenta un popolo abituato a vincere, se non foste interessati a questo, allora non vivreste Milano come un’isola felice”