Mina vicino alla cessione? Il difensore scrive: “Continuiamo a lavorare duramente giorno dopo giorno”

Ormai diverse squadre hanno puntato gli occhi su Yerry Mina, Olympiacos su tutte, ma anche Porto, Almeria e Cadice sembrano molto interessate. Sembrerebbe anche che la società viola si stia già guardando intorno per un possibile sostituto, ma intanto il centrale colombiano classe 94 posta su instagram foto dell’allenamento al Viola Park e scrive così. “Continuiamo con buone sensazioni, lavorando duro giorno dopo giorno e concentrati su ciò che verrà 💪🏾🔥⚽️”. Che possa essere un messaggio per i tifosi viola di stare tranquilli? Il difensore non ha trovato molto spazio fino ad ora, ma ha siglato uno dei cinque rigori contro il Bologna decisivi per l’approdo in semifinale di Coppa Italia, e adesso Mina desidera un minutaggio maggiore, vedremo se Italiano glielo concederà.