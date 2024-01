La Nazione annuncia: “Bologna e Napoli hanno contattato l’entourage di Castrovilli”

Un alone di mistero sul futuro di Gaetano Castrovilli, il quale si è allenato per la prima volta in gruppo dopo sei mesi. Il centrocampista non ha rinnovato il suo contratto in estate ed è in scadenza imminente. I contatti per un’eventuale rinnovo non sono mai ripresi, pertanto fra una settimana l’ex numero dieci potrebbe accordarsi con altri club per una possibile cessione a parametro zero. Ne parla La Nazione, che cita l’interesse di due squadre di Serie A:

“I dialoghi per tentare di estendere al fotofinish un contratto che scadrà tra meno di sei mesi non sono mai ripresi (Castrovilli, oltretutto, tra una settimana sarà libero di accordarsi con chi vuole, in particolare con il Bologna o con il Napoli, i club che per ora hanno contattato l’entourage del giocatore) né, al contempo, la priorità della Fiorentina pare quella di reintegrare nel gruppo un elemento che ha nelle gambe appena un paio di allenamenti completi e non rappresenta un pilastro su cui costruire il progetto tecnico dei prossimi anni.

Ad oggi la Fiorentina avrebbe uno slot libero nell’elenco dei 25 giocatori da comunicare a Lega e Uefa se decidesse di utilizzare anche il classe ’97 in vista dei prossimi impegni di campionato e di Conference ma non è escluso che, per questioni di principio legate al suo inaspettato rifiuto sul rinnovo, Castrovilli possa rimanere ancora una volta escluso.”

