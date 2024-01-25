Diamanti dà speranze alla Fiorentina: "L'Inter torna stanca dall'Arabia, a Firenze è difficile giocare"

Alessandro Diamanti ha espresso il proprio parere sul big match di domenica sera tra Fiorentina e Inter, dando speranze al popolo viola

Alessandro Diamanti, ex calciatore pratese che in Serie A ha vestito molte maglie, tra cui quella della Fiorentina, ha commentato i principali match di cartello della 22esima giornata di Serie A. In uno spezzone andato in onda su Lady Radio, l'ex viola ha espresso la propria opinione su Fiorentina-Inter: "La Fiorentina è una squadra difficile da affrontare, soprattutto quando è molto sostenuta dai propri tifosi. L'Inter arriva stanca dopo il rientro dall'Arabia, per loro sarà una sfida ostica e molto aperta".

RETROSCENA BALDANZI

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