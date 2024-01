Sorride la Fiorentina, la Juventus pronta a liberarsi di Arthur l’obbiettivo a centrocampo è Koopmeiners

L’obiettivo numero uno della Juventus è l’olandese Koopmeiners, mezzala in grado di sintetizzare in maniera virtuosa muscoli e tecnica, piedi e visione di gioco, il tutto condito con un più che discreto fiuto del gol. L’Atalanta non lo cederà in questa sessione di mercato perché significherebbe deturpare il potenziale dei bergamaschi in corsa per un pass europeo. Ma il club orobico sa che in estate il quadro sarà completamente diverso e a fronte di una offerta di una quarantina di milioni lascerà partire la propria mezzala che potrà così guadagnare di più e giocare nella massima competizione internazionale europea per club. Al termine di questa stagione si giocherà un’altra partita di mercato in cui il perimetro economico consentirà respiri e ragionamenti di portata ben differente. Non solo per il danaro che arriverà dalla partecipazione alla Champions, ma anche per quello che porterà la vendita di due pedine che lo scorso agosto valevano molto meno. Parliamo di Arthur, dato in prestito oneroso alla Fiorentina, e Soulé, prestato al Frosinone. Bene, entrambi sono esplosi: il brasiliano è rinato, mentre l’argentino ha trovato spazio e minuti per far brillare la propria stella con addirittura nove gol in stagione. Sta di fatto che a questo punto i 22 milioni fissati per il riscatto di Melo sono diventati una cifra congrua e tenuto conto di quanto si sta dimostrando importante per il gioco di Italiano nel ruolo di regista c’è da immaginare che gli sconti, se verranno applicati dalla Juve, saranno minimi. Lo riporta Tuttosport

