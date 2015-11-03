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Notizie Koopmeiners Fiorentina

Motta: "Nico Gonzalez è disponibile, l'ho visto bene. Recuperati Douglas Luiz, Danilo e Koopmeiners"

28 dicembre 2024 13:28

Da Torino: Motta per la Fiorentina prepara una Juve a cinque stelle, Nico con Vlahovic davanti

26 dicembre 2024 22:39

Koopmeiners esami strumentali ok, escluse lesioni per l'olandese. Potrebbe giocare contro la Fiorentina, ma non verranno corsi rischi

24 dicembre 2024 11:57

Nessuna lesione per Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus verrà valutato per la Fiorentina

23 dicembre 2024 15:09

Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"

27 agosto 2024 12:07

Pedullà: "Koopmeiners alla Juve non esclude l'acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina"

12 agosto 2024 23:55

TMW: "La Juve pronta ad offrire 50 milioni più bonus per Koopmeiners". L'Atalanta poi fa all-in su Nico?

02 agosto 2024 19:32

TMW: "Koopmeiners è la chiave per arrivare a Nico Gonzalez. Incastro importante tra Atalanta e Juve"

01 agosto 2024 16:36

Koopmeiners rischia di saltare la semifinale di coppa Italia contro la Fiorentina, si è infortunato in Nazionale

25 marzo 2024 11:10

Koopmeiners infiamma il mercato: "Ho già detto all'Atalanta che voglio andar via la prossima estate"

21 marzo 2024 14:32

Sorride la Fiorentina, la Juventus pronta a liberarsi di Arthur l'obbiettivo a centrocampo è Koopmeiners

25 gennaio 2024 11:45

Atalanta, si ferma Zappacosta in amichevole! Zapata ancora out, ok Scalvini e Koopmeiners

29 settembre 2022 19:33

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