Pedullà: "Koopmeiners alla Juve non esclude l'acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina"

L'esperto di mercato ha ribadito quanto già anticipato. L'acquisto di Nico da parte della Juve non è legato a quello dell'olandese

Come ricordato da Alfredo Pedullà a margine della notizia che Koopmeiners sarebbe sempre più vicino alla Juventus, l'eventuale (probabile) operazione Nico Gonzalez sarebbe svincolata dall'acquisto dell'olandese, ovvero i bianconeri la farebbero in ogni caso visto che devono comunque prendere due esterni stante anche il sempre più certo addio di Chiesa. La trattativa con la Fiorentina sarebbe per volontà confermata dei viola senza contropartite.

Commisso non convinto della formula di Nico alla Juve. Gudmundsson chiuso, si aspetta via libera Genoa

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