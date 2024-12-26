Da Torino: Motta per la Fiorentina prepara una Juve a cinque stelle, Nico con Vlahovic davanti

Per il tecnico bianconero rimane solo il dubbio Koopmeiners, ma si va verso la conferma di un assetto decisamente sbilanciato in avanti

La Continassa si è riaperta per accogliere la squadra dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta per le feste natalizie. Domenica c'è un appuntamento importantissimo per la Juventus, che non può sbagliare contro la Fiorentina all'Allianz Stadium. In mattinata i bianconeri hanno svolto l'allenamento. Hanno lavorato a parte Danilo, Douglas Luiz e Koopmeiners; per tutti e tre comunque c'è la possibilità di essere a disposizione contro i viola. Determinante sarà soprattutto capire se recupererà l'olandese, perché la sua presenza cambia il volto della Juventus.

Il primo passo sarà quello della convocazione, poi eventualmente Motta deciderà se impiegarlo dall'inizio o lasciarlo fuori dalla formazione titolare. Se Koopmeiners darà risposte positive nei prossimi giorni, non è esclusa la sua presenza dal primo minuto vista la centralità che ha nei pensieri dell'allenatore. Con Koop in campo, si potrebbe rivedere la Juventus a "5 stelle", come a Monza, con l'olandese a centrocampo e i quattro attaccanti davanti. L'altra opzione è "tornare indietro", con l'ex Atalanta da trequartista e solo due tra Yildiz, Conceicao e Nico Gonzalez in campo contemporaneamente.

Una scelta che Motta spera di dover prendere visto che vorrebbe dire avere a completa disposizione Koopmeiners. Se invece "vincesse" la prudenza e ci fosse una Juve senza l'acquisto più caro dell'estate, allora i quattro attaccanti sarebbero "certi", con Nico Gonzalez pronto di nuovo a supporto di Vlahovic. E a centrocampo? Qui il vero dubbio, perché accanto a Locatelli, Thuram e Mckennie si contenderebbero una maglia. Tre versioni di Juventus differenti, quale con la Fiorentina? Dipenderà molto da Koopmeiners.

Lo riporta ilbianconero.com

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