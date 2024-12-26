TMW, Alla Fiorentina piace Fazzini per sostituire Bove. L'Empoli a gennaio non fa sconti, servono 10 milioni

Il mercato in entrata dell'Empoli, come spesso accade, dipende quasi completamente da quello in uscita e il nome più gettonato in questo senso è quello di Ardian Ismajli. Il centrale è cresciuto in mo...

Il mercato in entrata dell'Empoli, come spesso accade, dipende quasi completamente da quello in uscita e il nome più gettonato in questo senso è quello di Ardian Ismajli. Il centrale è cresciuto in modo esponenziale, a tal punto da attirare l'interesse da parte del Napoli, che lo considera un profilo interessante per il futuro. Il kosovaro naturalizzato albanese ha un contratto con i toscani che scadrà a giugno e di conseguenza, prima di perderlo a zero, Corsi preferisce monetizzare dalla sua cessione. La Juventus nel frattempo monitora la situazione.

Un altro talento che presto andrà a giocare in club più blasonati è Jacopo Fazzini. Il centrocampista piace e non poco alla Fiorentina, che deve sostituire Bove dopo lo spiacevole episodio che gli è capitato durante il match contro l'Inter. Il classe 2003 è però blindato da un accordo fino al 2027 e sembra complicato immaginare uno sconto in inverno: se Commisso lo vorrà dovrà pagarlo almeno 10 milioni di euro. Intanto il Napoli pensa di formulare un'offerta formale entro l'Epifania.

Ancora da definire, infine, è la situazione di Mattia De Sciglio: l'ex terzino di Juventus e Milan è stato richiesto dal Palermo ma non è detto che lasci la Toscana. Lo scrive TMW

LA FIORENTINA SEGUE IL TERZINO DESTRO DEL PARMA PER GENNAIO

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