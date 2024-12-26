Moretto scrive: "Coulibaly potrebbe lasciare il Parma a gennaio. C'è l'interesse della Fiorentina"

Woyo Coulibaly potrebbe lasciare il Parma a gennaio, nella prossima finestra di calciomercato. Arrivano novità da Matteo Moretto. Il terzino del Parma è seguito con grande interesse da parte della Fio...

Woyo Coulibaly potrebbe lasciare il Parma a gennaio, nella prossima finestra di calciomercato. Arrivano novità da Matteo Moretto. Il terzino del Parma è seguito con grande interesse da parte della Fiorentina, che lo tiene d'occhio per gennaio.

L'operazione può diventare più concreta nei prossimi giorni, l'interesse c'è. Dopo una buona partenza, Coulibaly ha trovato meno spazio ed è anche incappato in alcuni errori, come nell'ultima contro la Roma nel 5-0. E nelle precedenti tre gare non aveva preso voto. Ora potrebbe cambiare aria, la Fiorentina c'è.

QUARTA, RIVER BRINDA: CHIN CHINO

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