Olé scrive: "Il River brinda: chin Chino. Si cerca l'accordo fino al 2028"

Lucas Martinez Quarta si avvicina a grandi passi al ritorno al River Plate. La Fiorentina sta trattando con gli argentini la cessione del difensore centrale. I "Milionarios" hanno già avviato un'inten...

Lucas Martinez Quarta si avvicina a grandi passi al ritorno al River Plate. La Fiorentina sta trattando con gli argentini la cessione del difensore centrale. I "Milionarios" hanno già avviato un'intensa trattativa con i viola e seppur la distanza sia ancora abbastanza ampia, le parti sono decise a trovare un accordo nel minor tempo possibile, magari anche prima della fine del 2024.

Intanto in Argentina si parla molto di questo possibile affare, che per il River Plate sarebbe un grande colpo di mercato visto che Quarta è attualmente ancora nel giro della Nazionale di Scaloni. Il quotidiano argentino Olè, nella sua edizione odierna, titola a tutta pagina: "Il River brinda: chin Chino" alludendo ovviamente al soprannome del difensore classe 1996. Il River, si legge, starebbe tentando il centrale proponendo un accordo fino al 2028. In conclusione, Olè ricorda anche come, in caso di buon esito dell'affare, Quarta tornerebbe a fare coppia con German Pezzella, altro ex viola che negli ultimi mesi è tornato a difendere i colori dei "Milionarios".

SCHIRA: "OGGI CALL PER QUARTA AL RIVER"

https://www.labaroviola.com/schira-quarta-river-con-la-fiorentina-si-puo-chiudere-a-7-milioni-oggi-conference-call/282219/