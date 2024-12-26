Schira: "Quarta-River, con la Fiorentina si può chiudere a 7 milioni. Oggi conference call"
Il River Plate è fiducioso di ingaggiare Lucas Martinez Quarta, che è il principale obiettivo di Gallardo. Concordati i termini personali con il difensore centrale previsto nelle prossime ore una nuov...
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2024 11:06
Il River Plate è fiducioso di ingaggiare Lucas Martinez Quarta, che è il principale obiettivo di Gallardo. Concordati i termini personali con il difensore centrale previsto nelle prossime ore una nuova conference call per cercare di chiudere l’affare intorno ai 7 milioni di euro. Quarta pronto ad unirsi al River dal 3 gennaio. Lo scrive Nicolò Schira.
https://www.labaroviola.com/pedulla-il-river-offre-5-milioni-per-quarta-la-fiorentina-ne-chiede-9-10-si-puo-chiudere-a-7-piu-bonus/282215/