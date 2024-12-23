Nessuna lesione per Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus verrà valutato per la Fiorentina

Come riporta TMW, nessuna lesione per Teun Koopmeiners. Le buone notizie per la Juventus arrivano direttamente dal JMedical, dove il centrocampista olandese si è presentato questa mattina per svolgere...

Come riporta TMW, nessuna lesione per Teun Koopmeiners. Le buone notizie per la Juventus arrivano direttamente dal JMedical, dove il centrocampista olandese si è presentato questa mattina per svolgere gli esami dopo il fastidio accusato contro il Monza.

La Juventus ha chiuso in vantaggio 2-1 il primo tempo della sfida di Serie A in casa dei brianzoli (grazie alle reti di McKennie e Nico Gonzalez), un risultato che poi la squadra di Thiago Motta ha conservato fino al termine della partita, conquistando tre punti fondamentali per la classifica: durante l'intervallo, però, il tecnico bianconero è stato costretto al cambio e ha dovuto sostituire Koopmeiners, che ha rimediato un problema fisico. Era stato proprio Motta a spiegare il motivo della sostituzione e a chiarire la situazione sulle condizioni fisiche dell'ex Atalanta: "Ha sentito un po' tirare all'adduttore e non abbiamo voluto rischiare", ha detto il tecnico della Juve a fine gara.

Come detto, gli esami svolti stamani dal calciatore hanno escluso problemi gravi. Filtra ottimismo dunque per la gara contro la Fiorentina, in programma domenica 29 allo Stadium alle ore 18.00. Adesso la Juventus avrà due giorni di riposo per le feste, riprenderà ad allenarsi il 26 dicembre e si valuterà se impiegare Koopmeiners per la partita. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente.

IL FRANCHI NON SARA' SOLD OUT OGGI POMERIGGIO. CON LA JUVE ASSENTI GLI ULTRAS

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