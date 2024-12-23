No sold out per Fiorentina-Udinese. Orario scomodo e vigilia vicina. A Torino niente ultras per la Juventus

Alla fine sugli spalti del Franchi saranno anche stasera in 20mila a sostenere i ragazzi di Palladino contro l’Udinese. Numero per niente banale, anche se di biglietti ne resteranno invenduti. Ma il l...

Alla fine sugli spalti del Franchi saranno anche stasera in 20mila a sostenere i ragazzi di Palladino contro l’Udinese. Numero per niente banale, anche se di biglietti ne resteranno invenduti. Ma il lunedì alle 18.30 è di certo il momento peggiore per chi vuole recarsi allo stadio. Giorno lavorativo, a poche ore dal Natale. Insomma, i tifosi della Fiorentina la loro parte la faranno anche stavolta. C’è voglia di rispondere ai risultati delle altre big del campionato. La Fiorentina non può che prendere in considerazione solo l’idea dei tre punti per regalarsi un Natale di primissimo piano a livello di classifica.

E continuare a correre nei piani alti della classifica. I viola trascorreranno qualche giorno in famiglia, poi sarà la volta di cominciare a mettere nel mirino la partita di domenica prossima contro la Juventus. Allo Stadium l’ultima di un 2024 particolarmente intenso. E a Torino non ci sarà il tifo organizzato viola. I ragazzi della curva diserteranno ancora una volta la trasferta dello Stadium. Situazione già andata in scena anche negli ultimi anni. La notizia sarà ufficializzata a stretto giro di posta, ma la decisione è presa e non si tornerà indietro. Noti da anni i motivi. Lo spropositato prezzo del biglietto per il settore ospiti e le modalità di acquisto sul sito ufficiale bianconero (è richiesta l’iscrizione). Lo scrive La Nazione

GIOVANNI GALLI PARLA DI QUELLO CHE HA DETTO PRADE...

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