Galli manda una frecciata a Pradè: "Non entro nelle polemiche ma qualcuno si guarderà allo specchio"

Lo sfogo di Daniele Pradè contro Italiano per l'esultanza non ha è passata inosservata. Giovanni Galli ha parlato cosi

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato al Corriere del Bologna, in risposta a Daniele Pradè, direttore sportivo viola che ha attaccato Vincenzo Italiano come uomo, perchè ha esultato dopo al vittoria contro la squadra viola, seconda il ds viola, l'esultanza di Italiano sarebbe stata inopportuna anche perchè avvenuta nel giorno della morte della mamma di Palladino. Queste le parole di Galli:

"Non voglio entrare nelle polemiche. Mi piace ricordare che le due città si sono aiutate nelle recenti alluvioni. Ho letto con piacere il comunicato del tifo rossoblù, ricordando con garbo con successe anni fa con Nicolò. Non voglio andare oltre, vivo a Firenze e qui sono nati i miei figli, dico solo che qualcuno si guarderà allo specchio".

GALLI FA RIFERIMENTO A QUESTO. NEL 2001 LA ROMA DI PRADE VOLLE GIOCARE PROPRIO DOPO LA MORTE DI NICCOLO GALLI, FIGLIO DI GIOVANNI. IL COMUNICATO

https://www.labaroviola.com/i-tifosi-bolognesi-rispondono-a-prade-nel-2001-hai-voluto-giocare-dopo-la-morte-di-un-nostro-giocatore/281537/